Voleva riorganizzare il clan Lo Russo, l’ipotesi sull’omicidio Angellotti

Oggi pomeriggio il cadavere di Pasquale Angellotti è stato scoperto all’interno di una Fiat Cinquecento in via Liguria nell’ex feudo dei Lo Russo. Dunque si tratta di omicidio, infatti, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli sono giunti nel quartiere di Miano per condurre per i rilievi del caso, infatti, la zona è transennata dagli agenti. Trovati sull’auto diversi fori di proiettile, dunque c’è la conferma che si tratta di un agguato di stampo camorristico.

Urla di amici e parenti della vittima si sono uditi dopo la vista del cadavere. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata affiancata dai sicari giunti in scooter. I killer hanno esploso a bruciapelo diversi colpi di pistola prima di scappare. Secondo gli ultimi sviluppi delle indagini, Angellotti stava cercando di riorganizzare la famiglia dei Capitoni. Angellotti finì in carcere nell’ottobre 2014 ma uscì nel 2018 dopo l’arresto per un omicidio di camorra.

LE ACCUSE CONTRO ANGELLOTTI

Secondo l’accusa Angellotti, nell’aprile 2001, ad Ercolano uccise Costanzo Calcagno nel giorno del suo compleanno in un circolo ricreativo. Per questo omicidio, secondo le indagini, i vertici del clan Birra si avvalsero proprio di Angellotti, appartenente al clan Lo Russo, organizzazione loro alleata.

LA SITUAZIONE CRIMINALE A MIANO

A Miano sarebbe ancora in atto una significativa riorganizzazione degli assetti a seguito delle vicende giudiziarie che hanno colpito lo storico clan Lo Lusso. Questi ultimi colpiti da numerosi provvedimenti cautelari, condanne a carico di elementi di spicco e collaborazioni avviate da alcuni esponenti apicali. Questi eventi avrebbero rafforzato i propositi espansionistici del confinante clan Licciardi e l’affermazione di compagini composte da ex affiliati che si sono divise il territorio di Miano per la gestione delle attività illecite.

Nell’area Ncopp Miano opera il gruppo Cifrone in sinergia con i Perfetto (imparentati con i Lo Russo), mentre nell’area di ‘Abbasc Miano’ sono attive le famiglie Balzano-Scarpellini-D’Errico i cui componenti arrestati dalla DIA e dai Carabinieri nel febbraio 2020 nell’ambito dell’operazione “Thyrus”.

Il gruppo Cifrone è stato invece oggetto della misura cautelare eseguita il 20 ottobre 2020 nei confronti di alcune suoi elementi di spicco tra cui figura un pregiudicato proveniente dai ranghi storici del clan Lo Russo.

Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività del sodalizio a partire dalla sua costituzione fino al momento della frattura con i Balzano-Scarpellini-D’Errico. evidenziando in particolare la diretta discendenza dei Cifrone dal clan Lo Russo rispetto al quale “non si assiste ad una novazione, bensì ad una successione a titolo particolare di un consesso che utilizza lo stesso metodo e si pone le medesime finalità criminali del precedente”, scrive la Dia nella sua ultima relazione.