Paura a Napoli, 24enne accoltellato all’addome: è grave al CTO

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Un ragazzo di 24 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato raggiunto da diverse coltellate all’addome. Il giovane è arrivato nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Napoli, dove i sanitari lo hanno preso in cura per le gravi ferite riportate.

Sull’episodio sono scattate le indagini degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura. Al momento, però, restano ancora da chiarire sia il luogo in cui è avvenuta l’aggressione sia le circostanze che l’hanno preceduta. Le condizioni della vittima non hanno infatti consentito ai poliziotti di raccogliere la sua versione dei fatti.

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Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto anche attraverso le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. Particolare attenzione è rivolta alle telecamere presenti nell’area nord di Napoli, nella speranza di individuare elementi utili a identificare l’autore o gli autori dell’aggressione.