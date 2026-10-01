Truffava con fatture, purificazioni e rituali d’amore: arrestata la cartomante

PUBBLICITÀ

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Pisa hanno eseguito – su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Pisa a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica – un’ordinanza di custodia cautelare personale con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di una 58enne di origini pisane per l’ipotesi di aver esercitato la professione di cartomante truffando alcuni clienti residenti nella provincia di Pisa.

Le indagini, eseguite dai finanzieri del Gruppo di Pisa, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di appurare che la donna, che si professava esperta nella magia e vantava abilità divinatorie ed esoteriche, approfittava dello stato di vulnerabilità dei propri clienti, perlopiù affetti da problemi di salute o versanti in precarie condizioni economiche, inducendoli a versarle laute somme di denaro in cambio di una promessa di aiuto.

PUBBLICITÀ

La purificazione con il fuoco

In particolare, l’esito delle indagini ha consentito di ipotizzare che la cartomante, grazie alla complicità del proprio convivente, anch’egli pisano, ingenerava nelle vittime il timore di pericoli immaginari e proponeva, quale unica soluzione per allontanare le “negatività”, l’uso della magia e di rituali di “purificazione”, come, ad esempio, il far sostare la persona al centro di cerchi di fuoco realizzati sul pavimento in modo tale che le fiamme consentissero di bruciare ed eliminare le “energie negative ” ritenute responsabili delle difficoltà vissute.

I clienti che versavano in difficoltà economiche, invece, venivano convinti a consegnare denaro con la promessa di investimenti sia nel mondo della finanza sia in ambito petrolifero, facendo credere alle vittime che alcuni personaggi di assoluta affidabilità – rivelatisi inesistenti – avrebbero garantito loro il buon esito delle operazioni finanziarie, in realtà mai avvenute.

Incassi da 230mila euro

Le indagini hanno poi evidenziato che la cartomante si faceva retribuire anche per consultare referti medici, formulare diagnosi e prescrivere farmaci, avvalendosi, a tal fine, di ricettari messi a disposizione da un medico compiacente e dalla sua assistente, entrambi residenti nella provincia di Firenze. Per tali condotte la cartomante, oltre al reato di truffa aggravata, è indagata per esercizio abusivo della professione medica con il concorso dei due soggetti fiorentini.

Il profitto finora ricostruito, oggetto di contestazione anche fiscale quale provento illecito, ammonta a circa 230.000 euro.

Si evidenzia che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

L’attività odierna delle Fiamme Gialle pisane si inquadra nella più ampia azione preventiva e repressiva volta a tutelare le persone più fragili e a contrastare gli arricchimenti illeciti.