Presunta lottizzazione a Casalnuovo, nuove indagini sul noto residence

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Saranno espletate nuove indagini per accertare se il residence “I Platani” di Casalnuovo sia frutto di una maxi lottizzazione abusiva. Questo ha deciso la gip di Nola Teresa Valentino la quale ha accolto la richiesta di rigettare l’archiviazione del procedimento giudiziario che vede sei indagati. La struttura venne realizzata per un uso turistico-alberghiero ma alcuni immobili vennero invece venduti come appartamenti. Il procedimento è frutto di due denunce presentate da una persona che aveva acquistato un immobile, assistita dall’avvocato Salvatore Barbuto, nel 2019 e nel 2024.

Cambio di destinazione d’uso degli alloggi a I Platani

Gli esposti innescarono le indagini dell’ufficio inquirente nolano che si concentrarono sul cambio di destinazione d’uso degli alloggi delle due palazzine le quali inizialmente avrebbe dovuto ospitare (come emerge dalla documentazione) – un’attività ricettiva.

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Le abitazioni però, secondo quanto riporta la denuncia, non erano mai stati arredati ed erano rimasti inutilizzati. Gli altri proprietari invece, nel corso degli anni, avrebbero venduto alcuni immobili come case, mentre altri erano stati concessi in affitto per lunghi periodi, diventando di fatto residenziali. Una situazione che ha portato una cinquantina di famiglie a vivere stabilmente in quelle palazzine.

I dubbi del Tar

Il Tar della Campania di recente ha sollevato dubbi sugli atti del Comune di Casalnuovo e sulla mutazione della destinazione d’uso da turistica a residenziale, e ieri, il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, accogliendo l’istanza di uno dei proprietari, disponendo ulteriori accertamenti da effettuare entro tre mesi. La Procura dovrà accertare se il residence stia funzionando come residence oppure sia divenuto nel frattempo un parco privato.