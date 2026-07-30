Paura a Scampia, auto si capovolge nella notte: il conducente fugge a piedi

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Momenti di tensione nella serata di ieri a Scampia, dove un’auto si è capovolta per cause ancora da chiarire. Dopo l’incidente, il conducente avrebbe abbandonato il veicolo, allontanandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della persona alla guida. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sulle eventuali conseguenze per il conducente o per altre persone coinvolte. Le indagini sono in corso.

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