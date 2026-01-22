PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura in villa comunale a Giugliano, ragazzini tentano di dare fuoco alle...
CronacaCronaca locale

Paura in villa comunale a Giugliano, ragazzini tentano di dare fuoco alle giostrine

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Paura in villa comunale a Giugliano, ragazzini tentano di dare fuoco alle giostrine
Paura in villa comunale a Giugliano, ragazzini tentano di dare fuoco alle giostrine
PUBBLICITÀ

Alcuni ragazzi hanno tentato di dare fuoco alle giostrine della villa comunale di Giugliano nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, rischiando di provocare un incendio e danni gravi in una delle aree più frequentate da famiglie e bambini.

Paura in villa comunale a Giugliano, ragazzini tentano di dare fuoco alle giostrine

Un gesto che poteva trasformarsi in un grave incendio e causare danni ingenti. Il peggio, però, è stato evitato grazie al pronto intervento di alcune persone presenti in zona.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto riferito, il gruppo di giovani avrebbe iniziato a appiccare le fiamme alle strutture dedicate ai più piccoli, mettendo a rischio non solo le giostrine, ma anche l’intera area della villa comunale. Una situazione pericolosa che avrebbe potuto degenerare rapidamente, considerando la presenza di materiale infiammabile e la possibilità che il fuoco si propagasse.

A fermare il tentativo di incendio sono stati alcuni cittadini che si trovavano al bar nei pressi della villa comunale. Notando ciò che stava accadendo, sono intervenuti immediatamente interrompendo l’atto vandalico e riuscendo ad evitare conseguenze peggiori.

Un intervento rapido che ha impedito un possibile disastro, salvaguardando l’area giochi e l’incolumità delle persone presenti.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati