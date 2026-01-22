PUBBLICITÀ

Alcuni ragazzi hanno tentato di dare fuoco alle giostrine della villa comunale di Giugliano nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, rischiando di provocare un incendio e danni gravi in una delle aree più frequentate da famiglie e bambini.

Paura in villa comunale a Giugliano, ragazzini tentano di dare fuoco alle giostrine

Un gesto che poteva trasformarsi in un grave incendio e causare danni ingenti. Il peggio, però, è stato evitato grazie al pronto intervento di alcune persone presenti in zona.

Secondo quanto riferito, il gruppo di giovani avrebbe iniziato a appiccare le fiamme alle strutture dedicate ai più piccoli, mettendo a rischio non solo le giostrine, ma anche l’intera area della villa comunale. Una situazione pericolosa che avrebbe potuto degenerare rapidamente, considerando la presenza di materiale infiammabile e la possibilità che il fuoco si propagasse.

A fermare il tentativo di incendio sono stati alcuni cittadini che si trovavano al bar nei pressi della villa comunale. Notando ciò che stava accadendo, sono intervenuti immediatamente interrompendo l’atto vandalico e riuscendo ad evitare conseguenze peggiori.

Un intervento rapido che ha impedito un possibile disastro, salvaguardando l’area giochi e l’incolumità delle persone presenti.