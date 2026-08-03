Paura nel Napoletano, 34enne accoltellato alla schiena da due sconosciuti

PUBBLICITÀ

Ieri i carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono intervenuti presso il pronto soccorso del locale ospedale per un uomo ferito. Si tratta di un 34enne di Roccarainola già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il 34enne sarebbe stato aggredito in piazza San Giovanni (Roccarainola) da due sconosciuti. Uno di questi lo avrebbe colpito alla schiena con un coltello. La vittima rimane ricoverata, non in pericolo di vita.