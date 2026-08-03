Medico preso a pugni al Policlinico, in manette marito di una paziente incinta

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Ieri sera i carabinieri della Pmz Vomero hanno arrestato un 26enne napoletano per lesioni a personale sanitario.

Lamentando la mancanza di attenzioni per la moglie ricoverata al nono mese di gravidanza, l’uomo avrebbe colpito con un pugno un medico specializzando. 10 i giorni di prognosi per le lesioni subite.

Il 26enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.