Paura nell’Agro Aversano, ritrovata una granata della Seconda Guerra Mondiale

Paura nell'Agro Aversano, ritrovata granata della Seconda Guerra Monidiale 
Stamattina i Carabinieri della Stazione di Frignano hanno rinvenuto un ordigno esplosivo nelle campagne di Villa di Briano. A chiamare le forze dell’ordine è stato un cittadino che ha ritrovato l’oggetto mentre si recava nei suoi terreni.

Il ritrovamento fortuito 

L’ordigno era stato prima individuato dal 36enne del posto, mentre lavorava sul proprio appezzamento di terra. L’uomo, dopo aver notato una strana irregolarità, ha deciso di comporre il 112 e ha avvisato i Carabinieri. La vicenda si è svolta nella solitaria via Kruscev, abbastanza lontana dal centro del piccolo borgo. Ad arrivare sul posto, su richiesta della Centrale Operativa del comando di Aversa, sono stati gli uomini dell’arma di Frignano.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Appena giunti nel terreno indicato, i militari hanno circondato la zona. Non appena sono state verificate la presenza e le condizioni della bomba, i Carabinieri hanno delimitato l’area.  Tramite l’esercizio delle varie procedure di sicurezza, l’intera zona coinvolta è stata isolata per permettere un intervento in totale sicurezza per le forze dell’ordine e per l’incolumità dei cittadini tutti.

L’esplosivo ritrovato, secondo le prima testimonianze e immagini, dovrebbe essere un “MKII”, conosciuta negli ambienti militari anche come “Pineapple”. Il simpatico “Ananas da combattimento”, è stato un’arma di comune uso durante la seconda guerra mondiale. Ciò porta a pensare che l’ordigno possa essere un ritrovamento possibilmente datato verso la fine del secondo conflitto bellico.

La situazione resta sotto controllo

Dopo le procedure di sicurezza, sono stati avvisati anche gli enti più alti ed esperti della Regione, in quanto a ritrovamenti di ordigni esplosivi. Il Decimo Reparto Infrastrutture Esercito Italiano di Napoli e la Prefettura di Caserta hanno risposto repentinamente alla chiamata e in queste ore stanno procedendo alle attività di rimozione e brillamento della granata esplosiva. La situazione, naturalmente, resta sotto controllo così come tutta l’area circostante.

