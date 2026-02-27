Peppe Frattasio (Mixed by Erry) ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Peppe Frattasio, uno dei fratelli fondatori di Mixed by Erry insieme a Enrico, Angelo e Claudio, protagonisti di un enorme giro di falsificazione di audiocassette a Napoli negli anni ’80 e ’90. Crearono un impero musicale parallelo, diventando un marchio iconico della pirateria discografica italiana prima dell’avvento di internet. Questo video racconta la storia dei fratelli Frattasio, conosciuti come Mixed by Erry

PUBBLICITÀ