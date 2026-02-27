Peppe Frattasio (Mixed by Erry) ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.
Ospite di questa puntata è Peppe Frattasio, uno dei fratelli fondatori di Mixed by Erry insieme a Enrico, Angelo e Claudio, protagonisti di un enorme giro di falsificazione di audiocassette a Napoli negli anni ’80 e ’90. Crearono un impero musicale parallelo, diventando un marchio iconico della pirateria discografica italiana prima dell’avvento di internet. Questo video racconta la storia dei fratelli Frattasio, conosciuti come Mixed by Erry