Perché Alfonso Signorini è indagato: nella bufera il conduttore del Gf Vip

Di Redazione Internapoli
Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione dalla Procura di Milano. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto, conseguente alla denuncia presentata la vigilia di Natale da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello.

La querela è all’esame della pm Letizia Mannella, a capo del Quinto Dipartimento della Procura di Milano, competente per i reati a tutela delle fasce deboli. L’indagine nasce dalla necessità di verificare le accuse contenute nell’esposto, che impongono alla magistratura l’apertura formale di un fascicolo per consentire accertamenti, audizioni e acquisizioni di eventuali elementi di prova.

A sottolineare il significato dell’iniziativa giudiziaria è stato l’avvocato Giuseppe Pipitella, legale di Medugno insieme all’avvocato Cristina Morrone: «È vero che si tratta di un atto dovuto, ma questo non riduce l’importanza dell’atto né la necessità di fare chiarezza su una vicenda potenzialmente destabilizzante per una parte del sistema mediatico italiano».

Secondo la difesa dell’ex concorrente del reality, la rapidità con cui la Procura ha proceduto dimostra l’attenzione riservata al caso. «Abbiamo massima fiducia nella magistratura», ha aggiunto Pipitella, ringraziando gli inquirenti per la tempestività.

L’indagine su Signorini si inserisce inoltre in un contesto giudiziario più ampio, che vede coinvolti altri protagonisti del mondo mediatico. La stessa pm Mannella, insieme al collega Alessandro Gobbis, coordina infatti anche l’inchiesta per revenge porn nei confronti di Fabrizio Corona, procedimento avviato in seguito a una denuncia presentata dallo stesso Signorini.

 

