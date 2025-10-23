PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Pere e musso" avariato e ristorante sporco, maxi operazione dei Nas nel...
Cronaca

“Pere e musso” avariato e ristorante sporco, maxi operazione dei Nas nel Salernitano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
"Pere e musso" avariato e ristorante sporco, maxi operazione dei Nas nel Salernitano
PUBBLICITÀ

Un ristorante chiuso “ad horas” nell’Agro Nocerino-Sarnese, un venditore ambulante abusivo individuato a Salerno e sanzioni amministrative per un totale di circa trentamila euro. È questo il bilancio dei servizi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno nella provincia.

“Pere e musso” avariato e ristorante sporco, maxi operazione dei Nas nel Salernitano

Nell’Agro Nocerino-Sarnese è stata disposta la chiusura di un’attività di ristorazione a causa delle gravi non conformità igienico-sanitarie e strutturali rilevate in collaborazione con la competente Asl. Tra le criticità segnalate le precarie condizioni igieniche, soluzioni di continuità in vari ambienti e attrezzature usurate. Durante il controllo, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno anche avviato un procedimento finalizzato ad accertare la presenza di lavoratori in nero.

PUBBLICITÀ

Nella città di Salerno, invece, i Carabinieri del NAS, coadiuvati da personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salerno e dell’Asl, hanno ispezionato una rivendita ambulante di prodotti carnei esercitata in modo del tutto abusivo. Sono stati sottoposti a sequestro cinque chili di piedi e muso di vitello privi delle indicazioni sulla tracciabilità e il motocarro, attrezzato con cabina per la vendita dei prodotti, risultato privo di assicurazione e già sottoposto a vincolo per la medesima violazione. Al titolare è stata contestata anche una sanzione amministrativa per un’ulteriore violazione del codice della strada.

Sempre a Salerno, in un ristorante, è stata accertata la mancata risoluzione delle criticità igieniche già oggetto di diffida, mentre presso un’altra attività di ristorazione, un fast-food e una gelateria sono state impartite diffide per risolvere non conformità minori, strutturali od organizzative, a vario titolo rilevate, tra cui la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, l’assenza di sistemi antintrusione di animali infestanti, contenitori per i rifiuti non a norma e la necessità di implementare le pulizie straordinarie.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati