Un ristorante chiuso “ad horas” nell’Agro Nocerino-Sarnese, un venditore ambulante abusivo individuato a Salerno e sanzioni amministrative per un totale di circa trentamila euro. È questo il bilancio dei servizi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno nella provincia.

“Pere e musso” avariato e ristorante sporco, maxi operazione dei Nas nel Salernitano

Nell’Agro Nocerino-Sarnese è stata disposta la chiusura di un’attività di ristorazione a causa delle gravi non conformità igienico-sanitarie e strutturali rilevate in collaborazione con la competente Asl. Tra le criticità segnalate le precarie condizioni igieniche, soluzioni di continuità in vari ambienti e attrezzature usurate. Durante il controllo, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno anche avviato un procedimento finalizzato ad accertare la presenza di lavoratori in nero.

Nella città di Salerno, invece, i Carabinieri del NAS, coadiuvati da personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salerno e dell’Asl, hanno ispezionato una rivendita ambulante di prodotti carnei esercitata in modo del tutto abusivo. Sono stati sottoposti a sequestro cinque chili di piedi e muso di vitello privi delle indicazioni sulla tracciabilità e il motocarro, attrezzato con cabina per la vendita dei prodotti, risultato privo di assicurazione e già sottoposto a vincolo per la medesima violazione. Al titolare è stata contestata anche una sanzione amministrativa per un’ulteriore violazione del codice della strada.

Sempre a Salerno, in un ristorante, è stata accertata la mancata risoluzione delle criticità igieniche già oggetto di diffida, mentre presso un’altra attività di ristorazione, un fast-food e una gelateria sono state impartite diffide per risolvere non conformità minori, strutturali od organizzative, a vario titolo rilevate, tra cui la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, l’assenza di sistemi antintrusione di animali infestanti, contenitori per i rifiuti non a norma e la necessità di implementare le pulizie straordinarie.