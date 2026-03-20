Picchiati e sequestrati in casa a Casoria, le condizioni dei feriti

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Si aggrava il bilancio della rapina avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 marzo in via Pimentel Fonseca, a Casoria, dove una famiglia è stata sequestrata, immobilizzata e violentemente aggredita all’interno della propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito, tra i 5 e i 6 malviventi si sarebbero introdotti nell’appartamento intorno alle 2:30, sorprendendo i residenti nel sonno. Le vittime sono state legate con lenzuola e colpite ripetutamente con estrema violenza.

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I referti medici confermano la gravità dell’aggressione

• il padre, 62 anni, ha riportato una frattura composta dell’ala iliaca destra, con una prognosi di 25 giorni;

• gli altri familiari hanno subito traumi cranici e contusioni multiple, con prognosi tra i 5 e i 6 giorni;

• gli esami hanno escluso, fortunatamente, lesioni cerebrali.

I rapinatori avrebbero agito a colpo sicuro, dirigendosi direttamente verso il denaro custodito in casa, elemento che lascia ipotizzare una possibile attività di osservazione preventiva.

Le vittime, ancora sotto shock, si sono rivolte al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli chiedendo aiuto e visibilità.

“Quello che è accaduto a Casoria è inaccettabile – dichiara Borrelli assieme alle rappresentate territoriale di Europa verde Salvatore Iavarone –. Non siamo di fronte a una semplice rapina, ma a una vera e propria aggressione brutale. Una famiglia è stata legata e massacrata in casa propria. È un fatto gravissimo.”

“Per questo – aggiungono – farò immediatamente accesso agli atti e porterò il caso all’attenzione del Parlamento, chiedendo un rafforzamento urgente dei controlli sul territorio e risposte concrete sulla sicurezza nell’area nord di Napoli.”

“Se episodi del genere accadono davvero, significa che nessuno può più sentirsi al sicuro nella propria casa. Serve una risposta immediata dello Stato: più controlli, più presenza delle forze dell’ordine e tolleranza zero verso queste bande violente.”