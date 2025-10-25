PUBBLICITÀ
Piogge e temporali, diramata l’allerta meteo in Campania: quanto durerà

Gianluca Spina
Gianluca Spina
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida sull’intero territorio regionale,  dalle 20 di oggi, sabato 25 ottobre, alle 20 di domani, domenica 26 ottobre.
L’avviso riguarda precipitazioni piovose, da locali a sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.
Attenzione va posta al rischio idrogeologico connesso a tale scenario: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.
Si ricorda ai Comuni  di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare altresì la corretta tenuta del verde pubblico.
