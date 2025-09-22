PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàGoodnewsPioggia di vincite al Lotto e 10eLotto tra Napoli e provincia, incassati...
Goodnews

Pioggia di vincite al Lotto e 10eLotto tra Napoli e provincia, incassati oltre 120mila euro nell’ultimo weekend

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Pioggia di vincite al Lotto e 10eLotto tra Napoli e provincia, incassati oltre 120mila euro nell'ultimo weekend
Pioggia di vincite al Lotto e 10eLotto tra Napoli e provincia, incassati oltre 120mila euro nell'ultimo weekend
PUBBLICITÀ

Campania protagonista nei concorsi del weekend di Lotto e 10eLotto. Sono state centrate, infatti, vincite per un totale di quasi 267mila euro, come riportato dall’agenzia Agimeg.

Pioggia di vincite al Lotto e 10eLotto tra Napoli e provincia, incassati oltre 120mila euro nell’ultimo weekend

Il concorso del Lotto dello scorso venerdì ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore di Napoli ben 50mila euro grazie all’ambo secco 9-90 sulla ruota Nazionale. La giocata vincente è stata realizzata nella ricevitoria di Viale Colli Aminei.

PUBBLICITÀ

L’ambo 29-74 sulla ruota di Milano ha regalato due vincite a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, nel concorso del Lotto dello scorso sabato, rispettivamente da 25mila euro e 12.500 euro. Entrambe le schedine sono state giocate nel locale di via Roma, potrebbe quindi trattarsi dello stesso fortunato giocatore.

Ancora, a Pozzuoli, in provincia di Napoli, è stata realizzata una vincita da 18mila euro grazie al terno secco 8-53-89 sulla ruota Nazionale.

Con il 10eLotto sono stati vinti 12.500 euro ad Eboli, in provincia di Salerno, grazie ad un ‘7’ con Oro in un’estrazione frequente. A Pagani, in provincia di Salerno, sono stati vinti 10mila euro con un ‘7’ doppio numero oro in un’estrazione frequente. Ancora a Pompei, in provincia di Napoli, un ‘1’ con oro in un’estrazione frequente ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore ben 6.300 euro. Lotto Numero Oro 10eLotto Simbolotto diretta estrazioni numeri vincenti

A Boscoreale, in provincia di Napoli, con un ‘7’ con oro in un’estrazione frequente sono stati vinti 10mila euro. Infine, un ‘5’ con oro e un ‘6’ entrambi in estrazioni frequenti hanno regalato due vincite da 5.000 euro ciascuna a due fortunati giocatori di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, e di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati