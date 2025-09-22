Pioggia di vincite al Lotto e 10eLotto tra Napoli e provincia, incassati oltre 120mila euro nell’ultimo weekend

PUBBLICITÀ

Campania protagonista nei concorsi del weekend di Lotto e 10eLotto. Sono state centrate, infatti, vincite per un totale di quasi 267mila euro, come riportato dall’agenzia Agimeg.

Il concorso del Lotto dello scorso venerdì ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore di Napoli ben 50mila euro grazie all’ambo secco 9-90 sulla ruota Nazionale. La giocata vincente è stata realizzata nella ricevitoria di Viale Colli Aminei.

L’ambo 29-74 sulla ruota di Milano ha regalato due vincite a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, nel concorso del Lotto dello scorso sabato, rispettivamente da 25mila euro e 12.500 euro. Entrambe le schedine sono state giocate nel locale di via Roma, potrebbe quindi trattarsi dello stesso fortunato giocatore.

Ancora, a Pozzuoli, in provincia di Napoli, è stata realizzata una vincita da 18mila euro grazie al terno secco 8-53-89 sulla ruota Nazionale.

Con il 10eLotto sono stati vinti 12.500 euro ad Eboli, in provincia di Salerno, grazie ad un ‘7’ con Oro in un’estrazione frequente. A Pagani, in provincia di Salerno, sono stati vinti 10mila euro con un ‘7’ doppio numero oro in un’estrazione frequente. Ancora a Pompei, in provincia di Napoli, un ‘1’ con oro in un’estrazione frequente ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore ben 6.300 euro. Lotto Numero Oro 10eLotto Simbolotto diretta estrazioni numeri vincenti

A Boscoreale, in provincia di Napoli, con un ‘7’ con oro in un’estrazione frequente sono stati vinti 10mila euro. Infine, un ‘5’ con oro e un ‘6’ entrambi in estrazioni frequenti hanno regalato due vincite da 5.000 euro ciascuna a due fortunati giocatori di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, e di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta.