Pistola in casa, domiciliari e sconto di pena per un 34enne di Giugliano

Svolazzo Matteo, giuglianese classe 1992, era stato tratto in arresto dagli Agenti del Commissariato di Polizia di Giugliano/Villaricca per detenzione di una revolver calibro 9

Modello Flobert, detenzione di proiettili e per ricettazione. L’uomo, che era già sottoposto a misura cautelare per una precedente ipotesi accusatoria per stalking, era stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale su decisione del Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli Nord, e condannato in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari alla condanna di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

La Corte di Appello di Napoli, accogliendo l’impugnazione dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha rideterminato la pena in anni 2 mesi 10 di reclusione e ha concesso gli arresti domiciliari al giovane nella sua abitazione di Villaricca.

