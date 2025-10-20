Ponticelli, incendio nella notte in un deposito di ricambi auto

PUBBLICITÀ

Momenti di paura ieri sera a Ponticelli, dove un vasto incendio è divampato poco prima delle 22 all’interno di un capannone adibito a deposito di ricambi auto in via Principe di Napoli, nella zona orientale di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, allertati da alcune segnalazioni giunte al 112. Insieme a loro, diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare le fiamme, che hanno sprigionato una densa colonna di fumo visibile anche dal centro cittadino.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né intossicati. L’area interessata dal rogo, conosciuta come capannone “Martinelli”, è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i successivi rilievi.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.