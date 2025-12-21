PUBBLICITÀ
Precipita da un soppalco ad Acerra, grave operaio 53enne

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
Romeo Spera, 53 anni, operaio, è ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente sul lavoro avvenuto ad Acerra. L’uomo ha riportato una grave emorragia cerebrale in seguito a una caduta all’interno di un deposito nel rione Pozzillo, dove sarebbe precipitato da un soppalco.

Soccorso inizialmente da altri operai, Spera è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra e successivamente trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Acerra, coordinati dalla Procura di Nola. In un primo momento, riporta Il Mattino, era stata fornita una versione falsa, secondo cui l’uomo sarebbe rimasto ferito in un incidente stradale, ipotesi smentita dai filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Sono in corso accertamenti per stabilire se l’emorragia cerebrale sia stata causata dalla caduta o da un malore precedente. Le verifiche riguardano anche la regolarità del contratto di lavoro, il rispetto delle norme di sicurezza e le autorizzazioni urbanistiche dei locali. L’inchiesta si avvale del supporto dei tecnici dell’Asl Napoli 2.

