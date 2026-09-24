“Prendo il sole nudo, è normale”, beccato sulla spiaggia a Pozzuoli

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Stamattina un uomo si è spogliato completamente sulla spiaggia libera di Lucrino, a pochi passi dal bagnasciuga, sotto gli occhi degli altri presenti. Come riporta Cronaca Flegrea, i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti sul posto: dopo averlo invitato invano a rivestirsi, lo hanno condotto in caserma per le operazioni di identificazione e la successiva denuncia. Agli militari il turista si sarebbe giustificato sostenendo che per lui sia del tutto normale prendere il sole integralmente nudo. L’uomo si trovava in spiaggia insieme al figlio e alla moglie, quest’ultima regolarmente in costume da bagno.

Un’estate di episodi al limite

L’episodio si inserisce in una serie di eventi particolari registrati sulle spiagge italiane durante la stagione estiva. All’inizio di agosto, a Rimini, due turisti americani sono stati sorpresi in pieno giorno a consumare un rapporto sessuale sul bagnasciuga, incuranti della presenza di famiglie e bagnanti.

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Come riferito da RiminiToday, la scena è proseguita per diversi minuti tra lo sconcerto generale, mentre alcuni passanti riprendevano l’accaduto con i telefoni cellulari. A seguito delle numerose segnalazioni al numero unico di emergenza, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato che ha interrotto la coppia e avviato le procedure di identificazione. Per i due è scattata la denuncia a piede libero per il reato di atti osceni in luogo pubblico.