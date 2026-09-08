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Primark, il retailer internazionale di moda, ha aperto oggi le porte del suo attesissimo nuovo punto vendita presso il Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania. L’apertura segna il quarto punto vendita Primark nella regione Campania e il 23° in Italia, rafforzando ulteriormente la presenza del retailer nella regione a solo una settimana dall’inaugurazione del suo 500° negozio a livello globale nella vicina Pompei. Con l’apertura del nuovo store a Giugliano in Campania, Primark investe €10 milioni nel territorio, creando 180 nuovi posti di lavoro nel settore retail a livello locale.

Primark apre le porte al Parco Commerciale “Grande Sud”, inaugurato il nuovo punto vendita a Giugliano

Con una superficie commerciale di 4.260 metri quadrati distribuiti su un unico livello, Primark Grande Sud offre ai clienti articoli essenziali per tutti i giorni, le ultime tendenze e le collezioni più desiderate, dalle linee firmate Paula Echevarría e dalla collezione premium The Edit a prodotti di beauty, lifestyle e per la casa. Inaugurato giusto in tempo per il back-to-school, il nuovo punto vendita metterà inoltre a disposizione delle famiglie tutto il necessario per il nuovo anno scolastico, sempre a prezzi eccezionalmente convenienti. L’offerta comprende centinaia di capi best seller da donna, uomo e bambino, recentemente ribassati nell’ambito della nuova strategia di Primark incentrata sull’“Iconic Value”.

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Il nuovo store è dotato di 14 casse self-service, insieme a 11 casse tradizionali. I clienti potranno inoltre usufruire di 20 camerini, di cui 18 standard, 1 accessibile alle persone con disabilità e 1 per famiglie, garantendo un’esperienza di acquisto ancora più inclusiva e confortevole per tutti.

Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia, dichiara: “A solo una settimana dal raggiungimento del traguardo del nostro 500° punto vendita a livello globale con l’apertura di Primark Pompei, siamo lieti di inaugurare anche il nostro nuovo store a Giugliano in Campania, rafforzando ulteriormente la nostra presenza sul territorio. Insieme, queste due aperture creeranno 330 nuovi posti di lavoro a livello locale, offrendo interessanti opportunità professionali nell’area. Desidero ringraziare gli straordinari team che hanno lavorato con grande impegno per rendere possibile l’apertura di questo negozio e prepararlo al meglio per il giorno dell’inaugurazione. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti di Giugliano in Campania, offrendo loro prodotti di grande qualità, le ultime tendenze moda e un eccellente rapporto qualità-prezzo.”

Il sindaco di Giugliano in Campania, Diego D’Alterio commenta: “L’apertura del nuovo punto vendita Primark rappresenta una buona notizia per Giugliano. Un investimento da 10 milioni di euro che porta sul territorio 180 posti di lavoro e offre un’opportunità concreta a tante famiglie, in particolare ai nostri giovani. La scelta di un marchio internazionale conferma la capacità della nostra città di attrarre grandi investimenti. Come Amministrazione continueremo a sostenere ogni iniziativa seria capace di produrre occupazione e sviluppo. A Primark e ai nuovi dipendenti rivolgo il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la città.”

“L’arrivo di Primark rappresenta una tappa significativa nel percorso di trasformazione e valorizzazione del Parco Commerciale Grande Sud, sviluppato da Nhood insieme alla proprietà. Il lavoro svolto negli ultimi mesi è stato volto a rafforzare il posizionamento competitivo del Centro e ad aumentarne la capacità attrattiva su scala regionale, attraverso un’attenta evoluzione del tenant mix e l’introduzione di brand in linea con le esigenze del mercato e dei consumatori. Siamo quindi felici di poter finalmente accogliere Primark tra i brand protagonisti della nostra offerta”, commenta Luigi Lancia, Property Management Deputy Director di Nhood.

Primark è impegnata a promuovere un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, con una forte attenzione alla crescita professionale, allo sviluppo delle competenze e al supporto dei dipendenti in ogni fase della loro carriera. Molti collaboratori hanno costruito percorsi professionali duraturi all’interno dell’azienda, grazie anche a programmi come “Grow with Us”, che continuano a valorizzare i talenti accompagnandoli dai ruoli più junior fino a posizioni manageriali nei negozi e negli uffici regionali. Parallelamente, Primark collabora con partner specializzati quali Fondazione Adecco, UNHCR, Seconda Chance e Special Olympics per contribuire a rimuovere le barriere all’occupazione e creare percorsi di accesso al settore retail per persone che possono incontrare difficoltà nell’inserimento lavorativo.

L’apertura di Primark Grande Sud rappresenta un ulteriore importante passo nell’ambizioso piano di espansione del retailer in Italia, a seguito dell’inaugurazione, la scorsa settimana, del 500° punto vendita Primark a livello globale presso il centro commerciale La Cartiera. Insieme, questi traguardi testimoniano il forte slancio della crescita di Primark nel mercato italiano, dove l’azienda prevede di raggiungere 28 negozi nei prossimi anni.

Questa crescita si inserisce nella più ampia e ambiziosa strategia di espansione internazionale del retailer, sia nei mercati già consolidati sia in quelli nuovi. Attualmente, Primark opera con 505 punti vendita in 19 mercati tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.