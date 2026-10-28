Taglio delle accise fino al 7 novembre: 4,9 centesimi sul gasolio

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una riduzione di 632,90 euro per mille litri. “Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, per il periodo dal 28 ottobre 2026 al 7 novembre 2026, l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio“, si legge, “e’ rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri“. In pratica 4 centesimi circa al litro che diventano circa 4,9, iva compresa. Per la copertura si provvede con “con quota parte, pari a 38,7 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto.

I prezzi dei carburanti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro per la benzina (2,017 euro il prezzo di ieri) e 2,261 euro al litro per il gasolio (allo stesso livello di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,041 euro al litro per la benzina (come ieri) e 2,304 euro al litro per il gasolio (in lieve aumento sui 2,302 euro al litro registrati ieri).

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