Altro che primavera, da domani tornano le piogge in Campania: le previsioni meteo

Altro che primavera, da domani arriva la pioggia. Secondo le previsioni di 3B Meteo, infatti, in Campania il maltempo continuerà a farci compagnia: «Una nuova perturbazione raggiunge le nostre regioni meridionali apportando nuvolosità diffusa ed associate precipitazioni; i fenomeni risulteranno più intensi ed insistenti in Campania e sull’alta Calabria, più sporadici su bassa Calabria e nord Sicilia, del tutto assenti altrove. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Venti tesi di Scirocco, tendenti a ruotare da Levante. Mari generalmente molto mossi».

Venerdì, invece, «Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni. Nello specifico sul litorale settentrionale cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; su litorale meridionale, pianure». Sono queste le previsioni di 3BMeteo.

Previsioni meteo, nel weekend previsti miglioramenti

Nel weekend, però, la situazione dovrebbe migliorare. Tornerà infatti, nella nostra regione, il sereno. Presenti nubi sparse ma, anche le temperature, dovrebbero aumentare nel fine settimana.

