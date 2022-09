Prof Marcello Toscano ucciso nella scuola a Melito, fermato un bidello

Un collaboratore scolastico è stato sottoposto a fermo di indiziato del delitto di omicidio per la morte di Marcello Toscano, 64 anni, il cui corpo è stato trovato l’altro ieri sera verso le 22.30 a Melito di Napoli, all’interno del perimetro della scuola media Marino Guarano. L’uomo era l’insegnante di sostegno in quella scuola e le sue ricerche erano partite quando i familiari hanno lanciato l’allarme visto che non ne avevano più notizie.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022 08.32.01

++ Prof ucciso: fermato un collaboratore scolastico ++

La Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, ha sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Marcello Toscano, l’insegnante di sostegno di 64 anni trovato senza vita dai carabinieri in un’aiuola della scuola “Marino Guarano” di Melito, nel Napoletano. All’uomo – lungamente ascoltato dagli inquirenti – viene contestato il reato di omicidio. L’uomo si chiama Giuseppe Porcelli

In particolare, il figlio si è presentato nella caserma dei carabinieri di Mugnano alle 19.25; i militari hanno raccolto la denuncia di scomparsa, avviando immediatamente le ricerche. Intorno alle 21-21.30 la figlia dell’uomo ha individuato la macchina del padre nei pressi della scuola e ha chiamato in caserma, sempre a Mugnano. I militari della stazione locale sono quindi arrivati sul posto, hanno fatto aprire i cancelli dai custodi e sono entrati da soli nel perimetro dell’istituto.

Hanno ispezionato tutti i locali, interni ed esterni e trovato il corpo in un’aiuola. Per ricostruire i fatti e individuare gli autori dell’omicidio i carabinieri hanno già acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona.

L’istituto scolastico è lo stesso dove nello scorso mese di maggio un ragazzino di 13 anni venne ferito alla schiena con un’arma da taglio mentre era in aula da un compagno di classe, e lo stesso dove due mesi prima venne aggredita, nel bagno della scuola, una bambina di 11 anni da parte di una coetanea. Anche nel caso dell’omicidio di Marcello Toscano – sposato, due figli, in passato consigliere comunale a Mugnano in più occasioni – potrebbe essersi trattato di un’aggressione, i cui motivi sono però al momento sconosciuti.

Nelle ultime ore è stato ascoltato un bidello, che ora risulta indagato. Nelle prossime ore sarà la procura di Napoli a chiarire i dettagli della vicenda.

Mistero sulla scomparsa dei telefoni della vittima, che non sono stati ancora ritrovati. Intanto la scuola resterà chiusa per l’intera settimana.