Professore ucciso a Melito, il fratello e il cugino: “Era una persona perbene, siamo sconvolti”

“Mio fratello era una persona perbene, era un uomo onesto. Vogliamo sapere la verità”. Queste le parole di Giovanni Toscano, fratello di Marcello Toscano, il professore 64enne trovato morto nella giornata di ieri presso la scuola media Marino Guarano di Melito. notizia di lui.

Le parole del fratello e del cugino della vittima, l’omicidio a Melito

I familiari hanno lanciato l’allarme verso le 20, non avendolo più visto tornare a casa, e da quel momento sono partite le ricerche. Il corpo del professore è stato ritrovato verso le 22:30 dietro un cespuglio nei pressi di un’aiuola. Sul corpo della vittima sono state riscontrate ferite da arma da taglio e l’ipotesi al momento più accreditata è quella del pestaggio.

“Doveva trovarsi a scuola alle 12:30, dopo quell’ora non abbiamo saputo più nulla di lui e poi lo abbiamo ritrovato ieri sera così. Non c’era stato alcun precedente prima di ieri. Non è apparso turbato da niente”.

Le parole del cugino di Marcello Toscano

“Ciò che è successo a mio cugino è una cosa indescrivibile – così Marcello Curzio, cugino del professore ucciso nonché giornalista – e apre un campanello d’allarme su quella che è la situazione nell’area nord di Napoli ed a Melito. E’ allucinante che questa zona non abbia dei presìdi e forze dell’ordine. Voglio ricordare il carattere solare di mio cugino, era una persona di un candore estremo, appena 15 giorni fa mi accompagnò in Cilento perché era lì che voleva trasferirsi dopo il pensionamento. E’ arrivato a scuola verso le 12:30, ha parcheggiato, poi avrà incontrato qualcuno… E’ stata una cosa allucinante. Il corpo si trovava dietro un cespuglio nei pressi della vecchia casa del custode, c’era sangue dappertutto. Chi ha responsabilità sull’ordine pubblico e giudiziario, faccia qualcosa. Anche il nuovo governo faccia qualcosa, affinché l’omicidio di mio cugino non finisca presto nel dimenticatoio”.