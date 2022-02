Troppi ricoveri, chiude il pronto soccorso del Cardarelli: “Accettiamo solo codici rossi”

“L’ospedale Cardarelli è in crisi a causa dell’eccesso di ricoveri la direzione sanitaria ha deciso di sospendere le attività del pronto soccorso”. Lo rende noto il consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli. “Ci siamo interessati – spiega Borrelli – della questione avendo contattato direttamente il direttore dell’azienda sanitaria. Il pronto soccorso è stato chiuso e finché non verrà decongestionato saranno accettati soltanto codici rossi. Si sta facendo in modo che la situazione venga al più presto risolta”.

Il pronto soccorso del più grande ospedale di Napoli ha già chiuso in altre occasioni nel periodo del Covid, accettando solo i codici rossi, per l’affollamento e la presenza di positivi al virus che erano asintomatici, si presentano per altre patologie ma poi risultano con il virus, e quindi contagiosi, al tampone che si fa all’ingresso.

Tuttavia è arrivata la pronta risposta della direzione dell’ospedale: “Il temporaneo stop del pronto soccorso non riguarda in alcun modo l’emergenza-urgenza, né i casi Covid. Si tratta di una misura temporanea già adottata in altre occasioni e comune a tutti i grandi ospedali, dove peraltro la presenza di pazienti non Covid e di pazienti con Covid tende a saturare più rapidamente le disponibilità di posti letto”. La direzione generale, prosegue la comunicazione, “prevede che già nelle prossime ore sarà possibile ripristinare il normale funzionamento del pronto soccorso”.