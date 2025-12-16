PUBBLICITÀ
Tragedia a Frattamaggiore, muore consigliere comunale

Redazione Internapoli
Tragedia a Frattamaggiore, muore consigliere comunale
Raffaele Parolisi
La notizia della morte di Raffaele Parolisi è stata accolta con dolore dalla comunità di Frattamaggiore. Il 60enne è stato eletto consigliere comunale nelle file del Partito Democratico.  “Un padre, un amico, un fratello. Così ti porterò sempre nel cuore, caro Raffaele. Negli ultimi tempi la nostra amicizia è diventata un legame profondo: tu mi consideravi come un figlio, ed io ti ho accompagnato ovunque, con la gioia di condividere ogni momento accanto a te. La tua improvvisa scomparsa lascia un vuoto immenso, ma anche un’eredità di valori, di impegno e di amore per la nostra comunità. Frattamaggiore perde un uomo dedito al lavoro e al sociale, io perdo un compagno di vita. Ti prometto che continuerò a portare avanti il tuo esempio, con la stessa dedizione che ti ha reso unico. Riposa in pace, Raffaele, amico vero“, questo scrive Luigi Vitale.

Un fulmine a ciel sereno ha scosso il nostro territorio con la dolorosa notizia della fine terrena di un carissimo amico e consigliere comunale Raffaele Parolisi per tutti Lello.
Il decesso sarebbe avvenuto per un probabile infarto. Sentite condoglianze alla famiglia Parolisi. Una preghiera 🙏❤”, scrive Salvatore del Prete.

