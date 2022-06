Nuovo raid con l’acido in provincia di Napoli, ferita una donna

Ieri sera una donna di 52 anni di Torre del Greco è andata presso la caserma dei carabinieri del posto per denunciare che in mattinata mentre stava camminando in via Vittorio Veneto era stata avvicinata da due sconosciute che le avevano spruzzato del liquido urticante sul volto per poi fuggire. La donna si è poi recata dal proprio medico di famiglia ed è stata giudicata guaribile in 15 giorni per le ferite riportate. Nessuno è intervenuto sul posto nel tantomeno è stato richiesto aiuto al 112.