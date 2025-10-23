Raid alle Case Nuove, colpi di pistola esplosi nel feudo del clan Rinaldi

PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio alcuni colpi di pistola sono stati esplosi tra via Cosenz e vico Gabella Vecchia nella zona Case Nuove. Il raid è avvenuto nel quartiere dove abitano diversi pregiudicati vicini al clan Rinaldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a seguito della segnalazione di colpi d’arma da fuoco come riporta Fanpage. A terra sarebbero stati rinvenuti 5 bossoli: fortunatamente non risultano feriti. Le indagini sono in corso.

Tensioni criminali ai Quartieri Spagnoli, esplosi 12 colpi di pistola

Riesplode la tensione ai Quartieri Spagnoli dove le pallottole hanno ricominciato a sibilare. L’altro notte teatro del nuovo raid è stato Vico lungo San Matteo: qui gli uomini della Scientifica hanno repertato ben 12 bossoli. La segnalazione è giunta poco dopo le 23 di ieri sera: sul posto si sono subito recate alcune pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e insieme a loro sono arrivati gli specialisti della Scientifica per i rilievi.

