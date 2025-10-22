Tensioni criminali ai Quartieri Spagnoli, esplosi 12 colpi di pistola

PUBBLICITÀ

Riesplode la tensione ai Quartieri Spagnoli dove le pallottole hanno ricominciato a sibilare. La scorsa notte teatro del nuovo raid è stato Vico lungo San Matteo: qui gli uomini della Scientifica hanno repertato ben 12 bossoli. La segnalazione è giunta poco dopo le 23 di ieri sera: sul posto si sono subito recate alcune pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e insieme a loro sono arrivati gli specialisti della Scientifica per i rilievi.

Sul luogo non sono state rinvenute tracce di sangue e non risultano feriti. Al momento la situazione, per quanto riguarda le forze in campo, è incerta. Da un lato vi sarebbe un gruppo spalleggiato dai Mazzarella che avrebbe messo nel mirino l’intera zona cercando di accaparrarsi anche quei personaggi che un tempo gravitavano negli ambienti vicini ai Masiello e Saltalamacchia.

Contro di loro vi sarebbe un manipolo di giovanissimi pronti a ricavare il loro ‘posto al sole’. La situazione tra i due gruppi sarebbe degenerata quando qualche settimana fu ferito un pregiudicato legato proprio ai Mazzarella in via Francesco Girardi. Non si esclude che ieri sera possa esserci stato qualcuno in strada indicato come ‘obiettivo designato’