PUBBLICITÀ
HomeCronacaTensioni criminali ai Quartieri Spagnoli, esplosi 12 colpi di pistola
CronacaCronaca locale

Tensioni criminali ai Quartieri Spagnoli, esplosi 12 colpi di pistola

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
sicari bossoli agguato napoli quartieri spagnoli sparatoria proiettili stesa
Si spara ancora a Napoli
PUBBLICITÀ

Riesplode la tensione ai Quartieri Spagnoli dove le pallottole hanno ricominciato a sibilare. La scorsa notte teatro del nuovo raid è stato Vico lungo San Matteo: qui gli uomini della Scientifica hanno repertato ben 12 bossoli. La segnalazione è giunta poco dopo le 23 di ieri sera: sul posto si sono subito recate alcune pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e insieme a loro sono arrivati gli specialisti della Scientifica per i rilievi.

Sul luogo non sono state rinvenute tracce di sangue e non risultano feriti. Al momento la situazione, per quanto riguarda le forze in campo, è incerta. Da un lato vi sarebbe un gruppo spalleggiato dai Mazzarella che avrebbe messo nel mirino l’intera zona cercando di accaparrarsi anche quei personaggi che un tempo gravitavano negli ambienti vicini ai Masiello e Saltalamacchia.

PUBBLICITÀ

Contro di loro vi sarebbe un manipolo di giovanissimi pronti a ricavare il loro ‘posto al sole’. La situazione tra i due gruppi sarebbe degenerata quando qualche settimana fu ferito un pregiudicato legato proprio ai Mazzarella in via Francesco Girardi. Non si esclude che ieri sera possa esserci stato qualcuno in strada indicato come ‘obiettivo designato’

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati