Rapina a mano armata in provincia di Napoli, i ladri sparano ai passanti che vogliono intervenire

Momenti di paura quelli vissuti a Napoli da un passante, che improvvisamente si è ritrovato puntato una pistola contro mentre era in sella al suo scooter. I fatti sono accaduti a Sant’Anastasia, quando i malviventi hanno agito per rubare la moto ad un ragazzo. Inoltre, i passanti che hanno assistito alla scena hanno provato a sventare la rapina, per poi scoraggiarsi quando gli aiutori del furto hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.

A riportare la notizia è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

La denuncia di Borrelli

“È una rapina fatta nel corso principale di Sant’Anastasia dove sono stati esplosi diversi colpi di pistola e, ringraziando Dio, nessuno è stato ferito. Il paese è diventa invivibile con ragazzini che girano armati e sparano per strada.”

“Il Prefetto intervenga. Il numero di crimini, anche violenti, cresce di giorno in giorno. Ormai le strade sembrano essere off-limits per la gente perbene ed uscire di casa per una semplice commissione è diventata un’impresa a rischio. Si può continuare a vivere in un territorio martoriato da criminali, delinquenti e gente che se ne va tranquillamente in giro armata fino ai denti? Proprio no, allora è tempo di ripristinare la sicurezza e la legalità e per farlo servono condanne esemplari per questa gentaglia. ”-ha commentato Borrelli con il portavoce cittadino anastasiano del Sole che Ride Ines Barone.