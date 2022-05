Rapina a Casoria, viene riconosciuto dalla vittima ma il gip lo assolve

Era indicato come autore di una rapina avvenuta a Casoria nell’agosto del 2020 quando, armato di pistola, avrebbe effettuato un raid ai danni di un 30enne. Queste le accuse nei confronti del 22enne Ciro Sparavigna. Il giovane fu anche sottoposto a perquisizione domiciliare e in quell’occasione i carabinieri ritrovarono undici proiettili a salve. Sottoposto anche a riconoscimento fotografico la vittima riconobbe in Sparavigna l’autore del raid subito anche se specificò di non essere in grado di fornire indicazioni circa l’altezza del rapinatore visto che era in sella ad un motomezzo. In sede di individuazione i legali di Sparavigna, gli avvocati Antonietta e Francesco Genovino, eccepirono diverse nullità dell’atto di ricognizione: i legali, in particolare, evidenziarono di essere stati presenti al solo atto di individuazione e non a quella relativa alla stesura del verbale. L’avvocato Antonietta Genovino in particolare evidenziò di non essere stata presente nel momento in cui veniva chiesto alla vittima se avesse precedentemente riconosciuto in foto Sparavigna. Tutte queste eccezioni sono state pienamente accolte dal gip Grunieri di Napoli nord che nei giorni scorsi ha assolto Sparavigna.