Referendum sulla Giustizia, affluenza record alle 23: al voto il 46%

Referendum sulla giustizia: cosa sapere

La riforma della giustizia approvata nel 2025 non ha raggiunto in Parlamento la maggioranza qualificata dei due terzi. Per questo motivo, come previsto dalla Costituzione, il provvedimento deve essere sottoposto a referendum confermativo.

In questo tipo di consultazione, i cittadini sono chiamati a esprimersi direttamente sul testo della legge costituzionale: se vincerà il SÌ, la riforma entrerà in vigore; se invece prevarrà il NO, sarà definitivamente bocciata. Si tratta quindi di un passaggio decisivo, che attribuisce agli elettori un ruolo centrale nelle modifiche alla Costituzione e nel bilanciamento dei poteri dello Stato.

Il quesito sulla scheda

Gli elettori troveranno sulla scheda una domanda formulata in modo tecnico, che richiama gli articoli della Costituzione interessati dalla riforma. In sintesi, viene chiesto se si approva la legge di revisione riguardante l’ordinamento della magistratura e l’istituzione di una Corte disciplinare, già approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025.

Nessun quorum previsto

A differenza dei referendum abrogativi, il referendum costituzionale non richiede un numero minimo di partecipanti per essere valido. Questo significa che il risultato sarà valido a prescindere dall’affluenza: ogni voto espresso avrà quindi un peso diretto e determinante sull’esito finale.