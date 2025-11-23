PUBBLICITÀ
HomePolitica RegionaleRegionali in Campania, in aumento l'affluenza alle urne: 25,6% la percentuale dei...
Politica RegionalePrimo Piano

Regionali in Campania, in aumento l’affluenza alle urne: 25,6% la percentuale dei votanti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Regionali in Campania, in aumento l'affluenza alle urne: 25,6% la percentuale dei votanti
Regionali in Campania, in aumento l'affluenza alle urne: 25,6% la percentuale dei votanti
PUBBLICITÀ

Aperte le urne in Campania per l’elezione del nuovo Presidente della Regione Campania e del consiglio Regionale. I cittadini potranno recarsi a votare dalle 7 alle 23 del 23 novembre e, in una seconda tornata, dalle 7 alle 15 del 24 novembre.

In due giorni circa 5 milioni di campani dovranno scegliere il futuro della propria regione. Votazioni in corso anche in Puglia e in Veneto dove, proprio come in Campania, verrà eletto il nuovo governatore.

PUBBLICITÀ

Regionali in Campania, in aumento l’affluenza alle urne: 25,6% la percentuale dei votanti

In salita la percentuale dei votanti in Campania. L’ultimo aggiornamento, quello delle ore 19, registra la percentuale del 25,62% dei votanti recatisi alle urne, molti d più rispetto all’8,25% delle 12.

A Caserta il maggior numero di votanti. Di seguito, i dati tratti da Eligendo:

  • AVELLINO: Percentuale votanti 24,77%
  • BENEVENTO: Percentuale votanti 23,85%
  • CASERTA: Percentuale votanti 28,16%
  • NAPOLI: Percentuale votanti 25,71%
  • SALERNO: Percentuale votanti 25,37%

L’affluenza delle 12

A Napoli alle ore 12 l’affluenza si attesta intorno all’8,22%. In 883 sezioni su 883 scrutinate, il riferimento è intorno all’8% su 762.493.

Facendo il confronto con le precedenti tornate elettorali alle ore 12, invece:

  • Elezioni Regionali 2020: 10,39% (si votava nelle giornate di domenica e lunedì).
  • Referendum 2025: 7,50% (si votava nelle giornate di domenica e lunedì);
  • Elezioni europee 2024: 16,53% (si votava anche nella giornata di sabato);
  • Referendum 2022: 2,66% (si votava solo nella giornata di domenica);
  • Elezioni Politiche 2022: 11,39% (si votava solo nella giornata di domenica);
  • Elezioni Comunali 2021: 10,15 (si votava nelle giornate di domenica e lunedì).

L’affluenza in tutta la regione, al momento, alle ore 12 si ferma all’8,25%. Oltre Napoli, di cui sono stati resi noti i dati precedentemente, nel resto delle province la situazione è analoga con un calo sensibile dei votanti.

  • Avellino: 7,04% (precedente elezione 9,55%)
  • Benevento: 7,33% (precedente elezione 10,06%)
  • Caserta: 8,25% (precedente elezione 11,21%)
  • Salerno: 8,20% (precedente elezione 11,24%)
PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati