Relax per McTominay e De Bruyne, gli azzurri spettatori al Centro Padel di Varcaturo

Di Gianluca Spina
Mattinata all’insegna dello sport per Scott McTominay e Kevin De Bruyne, che prima di unirsi a Conte e al resto della squadra per la consueta sessione di allenamento hanno fatto tappa al Tennis Padel Center di Varcaturo. La struttura, situata a pochi minuti dal centro sportivo azzurro, è ormai un punto di riferimento per molti giocatori e le loro famiglie.

I due centrocampisti non sono scesi in campo, ma hanno assistito da spettatori ai match delle rispettive compagne, Cam e Michéle, impegnate in una partita amichevole. Le due donne, molto legate, avevano trascorso insieme anche alcuni giorni durante la sosta per le nazionali, con un tour tra Capri e la Costiera Amalfitana.

Rientrati ieri dagli impegni internazionali con Scozia e Belgio, McTominay e De Bruyne hanno ripreso regolarmente gli allenamenti. Entrambi saranno a disposizione di Antonio Conte per la prossima sfida di campionato, in programma sabato a Torino.

