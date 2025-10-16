Riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, c’è l’accordo tra Comune e organizzatori

PUBBLICITÀ

Riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Trovata un’intesa tra il Comune ed i negozianti, che sono stati ricevuti ieri a Palazzo San Giacomo. Dopo le proteste scattate a seguito del blitz della Polizia Locale, con la chiusura da parte dei commercianti del sito che è di proprietà privata, il Municipio questa mattina li aveva convocati per aprire un tavolo di discussione, con l’obiettivo di “individuare percorsi di regolarizzazione”.

L’operazione dei caschi bianchi, aveva spiegato l’amministrazione, “è stata realizzata a seguito di denunce relative alla vendita di merce contraffatta e a furti di energia elettrica”. Insomma, era inevitabile. Proprio il Comune, del resto, negli scorsi mesi, aveva promosso tutor turistici, con pettorine e cappellini, al Murale dei Quartieri Spagnoli, nell’ambito dell’iniziativa “Vedi Napoli e poi torni”.

A seguito di un incontro proficuo e costruttivo tra l’Avv.Angelo Pisani, storico difensore di Diego Armando Maradona, in rappresentanza dei commercianti ed animatori di Largo Maradona e dei Quartieri Spagnoli, ed il Direttore Generale del Comune di Napoli, si è giunti ad una prima, importante intesa e soluzione di buon senso per la riapertura del sito turistico tra i più visitati al mondo Largo Maradona e la pronta riesposizione dei cimeli dedicati a Diego Armando Maradona, bandiera azzurra, simbolo identitario e patrimonio storico, turistico e culturale della città.

Fermo restando l’impegno condiviso di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto ad ogni forma di illegalità e nel sostegno e collaborazione alle azioni di controllo e sanzione previste dalla legge contro la contraffazione e le attività illecite, l’incontro ha rappresentato un momento di chiarimenti e passo decisivo verso un dialogo istituzionale strutturato per la valorizzazione e la tutela dell’area divenuta negli anni un vero e proprio “santuario laico” dedicato alla leggenda azzurra.

Nei prossimi giorni sarà infatti organizzato un tavolo di confronto con il Comune al fine di valutare insieme alle autorità competenti le migliori soluzioni amministrative e gestionali per garantire la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del sito storico, turistico e commerciale sviluppatosi nel cuore dei Quartieri Spagnoli in memoria dell’eterno Pibe de Oro, Diego Armando Maradona.

“La riapertura e veloce restailing di Largo Maradona e la tutela dei cimeli sono un segnale importante per Napoli e per tutti i suoi cittadini – ha dichiarato l’Avv. Angelo Pisani – perché questo luogo non è solo un punto di riferimento per i tifosi, ma un vero patrimonio popolare, un ponte tra memoria, cultura e identità cittadina. Lavoreremo con le Istituzioni per coniugare legalità, sicurezza e sviluppo in uno alla valorizzazione del territorio.”

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha incontrato Antonio Esposito (detto “Bostik”), che è il titolare de “La Bodega de D10s”, il bar di Largo Maradona. “Chi ha trasformato questo angolo di città in un attrattore turistico mondiale deve essere sostenuto – ha spiegato Fiola – Mi è stato chiesto di poter essere messi nella condizione di lavorare secondo i regolamenti, seguendo il solco della legalità, modificando il profilo della concessione. Sono stato sollecitato ad impegnarmi per creare le condizioni affinché ciò avvenisse. Mi sono attivato personalmente con gli uffici Suap del Comune di Napoli ed abbiamo già analizzato la pratica, identificando le procedure per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali secondo legge. Voglio ricordare che il Largo Maradona è il secondo sito turistico più visitato d’Italia dopo il Colosseo (solo nel 2023 ha attratto 6 milioni di visitatori). Questa installazione ha letteralmente trasformato in maniera positiva l’economia di un’area popolare, contribuendo al rilancio e alla riqualificazione di un pezzo di città”.