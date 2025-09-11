PUBBLICITÀ
Rissa a Calvizzano, spuntano pistola e coltello: tre denunciati

Gianluca Spina
Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano e i militari della locale stazione sono intervenuti in un Centro di Accoglienza Straordinaria per richiedenti asilo politico a Calvizzano. Poco prima e per cause in corso di accertamento un cittadino tunisino avrebbe aggredito – armato di coltello e di una pistola poi risultata scenica – due cittadini del Bangladesh. Un inizio di rissa con altri cittadini extracomunitari é stata immediatamente interrotta dai militari intervenuti che hanno calmato gli animi. Identificati i tre protagonisti della vicenda che sono stati denunciati e trasferiti in ospedale per lievi lesioni.

