Rissa sull’aliscafo, il pm chiede l’archiviazione per Sal Da Vinci e Fatima Trotta

Il pm Luciano D’Angelo ha chiesto l’archiviazione dei reati ipotizzati a carico di Sal Da Vinci (difeso dall’avvocato Antonio Abet), di Fatima Trotta (difesa dall’avvocato Luigi Sena) e dell’operatore ecologico Ciro Giacchetti (difeso dall’avvocato Maurizio Capozzo). Lo riporta Il Mattino. Una vicenda che risale a due estati fa, quando scoppiò un litigio (immortalato da un cellulare e postato sui social) tra gli artisti e il dipendente.

Secondo le accuse di quest’ultimo, qualcuno avrebbeappoggiat una valigia sul cesto di dolci che aveva acquistato a Procida: un episodio che generò un’accesa lite verbale. Diversa invece la versione dei due artisti, che ricordano di essere stati offesi senza un reale motivoda parte del passeggero. È stato lo stesso Sai da Vinci a ricordare di essere intervenuto solo di fronte alle offese rivolte nei confrontidi una donna, sua collega di lavoro. Per mesi è stato inutile trovare un accordo, un tentativo di composizione, fino a quando le parti in causa hanno deciso di rimettere le querele, mentre la Procura ha chiesto l’archiviazione per i reati procedibili di ufficio, tra cui l’accusa di rissa.