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Rissa tra 20 giovani finisce a coltellate a Caivano, 22enne in prognosi riservata a Giugliano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Rissa tra 20 giovani finisce a coltellate a Caivano, 22enne in prognosi riservata a Giugliano
Rissa tra 20 giovani finisce a coltellate a Caivano, 22enne in prognosi riservata a Giugliano
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Questa notte, una ventina di giovani hanno dato vita ad una violenta rissa. È successo in Corso Umberto I. Due di questi, entrambi 20enni, sono rimasti colpiti da coltellate. Uno è stato portato all’ospedale di Frattamaggiore, l’altro al Cardarelli. Un 22enne, invece, è in prognosi riservata per le percosse subite e si trova nell’ospedale di Giugliano in Campania.

I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Caivano sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a bloccare il giovane che aveva sferrato i fendenti. Si tratta di un 22enne incensurato di Viareggio. Risponderà di tentato omicidio ed è ora in attesa di giudizio. Continuano le indagini per identificare tutte le persone coinvolte nella rissa e le motivazioni che l’hanno avviata.

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Gianluca Spina
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