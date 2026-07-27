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Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi nel cuore di Ischia Porto, dove una violenta rissa è scoppiata ai tavolini del bar La Dolce Sosta, lungo il centralissimo corso Vittoria Colonna, una delle strade più frequentate dell’isola da residenti e turisti.

La lite, secondo una prima ricostruzione, avrebbe coinvolto i componenti di due famiglie in vacanza e in pochi istanti si è trasformata in una colluttazione che ha richiamato l’attenzione di decine di persone. La situazione è rapidamente degenerata.

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Rissa tra famiglie a Ischia dopo rimprovero al bimbo, volano bottiglie e tavolini tra i turisti

Sul posto un uomo e due ragazzi, rispettivamente padre e figli, di Secondigliano, che poco prima erano stati coinvolti nello scontro. Il padre 54enne, il giovane figlio 23enne e l’altra figlia 28enne trasferiti al pronto soccorso, sono stati dimessi rispettivamente con 7 e 5 giorni di prognosi.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle immediate ricerche i militari sono riusciti ad individuare il gruppo antagonista composto da un’altra famiglia napoletana di 5 persone (hanno 58, 41, 30, 22 e 37 anni).

Dai primi accertamenti pare che la lite poi sfociata in rissa dopo che la famiglia di Secondigliano aveva redarguito il bimbo – a loro dire irrequieto – dell’altro nucleo familiare. Il genitore del piccolo, non gradendo il rimprovero altrui, ha ingenerato uno scontro verbale poi precipitato in rissa con calci, pugni e lanci di oggetti tra tavoli e sedie.

Tutti denunciati, dovranno rispondere di rissa. Le 8 persone saranno inoltre proposte per il foglio di via dall’isola.