Rita De Crescenzo verso il Gf Vip: la mossa di Mediaset per dimenticare il caso Signorini

Mariarita Di Vivo
Ultima modifica:
Mediaset vuole mettersi alle spalle il ‘Signorini-gate’ con il rilancio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’autosospensione del noto conduttore Alfonso Signorini, accusato da Fabrizio Corona di presunti favoritismi e di provini “sospetti”, ha permesso di chiudere nuove trattative e di riorganizzare la conduzione e il cast. Nonostante la richiesta del Codacons di ‘fermare’ il programma, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi non ha intenzione di rinunciare allo show. La trasmissione potrebbe tornare agli inizi di marzo. 

I PRIMI NOMI SVELATI: ILARY BLASI E SELVAGGIA LUCARELLI 

Basandoci sulle ultime indiscrezioni da Cologno Monzese, starebbero già girando nomi importanti e ufficiali. Per quanto riguarda la conduzione, si parla dell’ex letterina Ilary Blasi. Conduttrice del reality dal 2016 al 2018, quando Signorini era opinionista mentre in pole come opinionista ci sarebbe Selvaggia Lucarelli.

L’ex moglie di Totti avrebbe accettato di tornare alla guida del GF Vip, cedendo così il suo posto alla conduzione di Battiti Live a Samira Lui, noto volto della Ruota della Fortuna. Invece la trattativa con la giudice di Ballando con le Stelle, nel ruolo di opinionista è nella direzione giusta. Grazie alla segnalazione della giornalista Grazia Sambruna sui social: “A buon punto anche il ruolo di Selvaggia Lucarelli opinionista. Ufficialità da parte di Mediaset prossimi giorni”.

RITA DE CRESCENZO: IL NOME INATTESO 

Invece riguardo le indiscrezioni sui partecipanti, circola tra gli altri quello della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. La sua partecipazione al programma sembra essere  attendibile ma ha già diviso il pubblico. L’opinione pubblica spera in una fake news, in particolare il popolo napoletano, che non è pronto a dare una rappresentazione sbagliata in tv della propria città.

Secondo indiscrezioni la De Crescenzo avrebbe provato a contattare gli autori dello show per avere un posto all’interno della casa. Le sue richieste negli anni scorsi sono state respinte ma pare che quest’anno potrebbe essere la volta buona. Si preannuncia così una delle edizioni del Grande Fratello più chiacchierate di sempre.

