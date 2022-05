Rogo nell’autonoleggio ad Acerra, carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Questa notte ad Acerra i carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Bruno Buozzi presso l’autonoleggio “Pancar” dove si era sviluppato un incendio per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Acerra e della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna. Si tratta dell’ennesimo episodio inquietante avvenuto ad Acerra in poche settimane.

Agguato ad Acerra. Morti due ventenni

Intorno all’1.30 è arrivato in ospedale un giovane colpito da alcuni colpi da arma da fuoco di cui uno alla testa. Dopo circa 15 minuti il personale del 118 ha portato in ospedale anche un altro ventenne anche lui di Acerra che era stato ferito da tre colpi d’arma da fuoco di cui uno al costato che è poi risultato fatale.

L’agguato è avvenuto in via Leonardo Da Vinci, in pieno centro di Acerra. I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno indagando nella zona. La strada si trova vicino al Castello dei Conti di Acerra. I militari dell’Arma hanno compiuto rilievi e stanno prendendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che potrebbero essere utili per ricostruire i momenti della sparatoria.