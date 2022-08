Frattamaggiore e Caivano piangono il ‘gigante buono’, Romolo non ce l’ha fatta

Fratta e Caivano piangono Romolo Santagata, il gigante buono ci ha lasciati dopo aver combattuto contro un brutto male. Originario di Frattamaggiore, era molto conosciuto a Caivano. Lascia la moglie e due figli. Aveva 46 anni e svolgeva l’attività di vigilante. uesto il cordoglio dell’Istituto Vigilanza Prestige “Il direttore Domenico Vergara e l’Istituto di Vigilanza Prestige tutto, si stringe attorno alla famiglia di Romolo Santagata, venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro un brutto male. Un uomo meraviglioso e un lavoratore modello, un esempio per tutti noi. Riposa in pace, Romolo.”

Ieri si sono svolti i funerali, tanta commozione in chiesa per l’addio a Romolo.

“NON CI POSSO CREDEREANCHE TU TE NE SEI ANDATO. UN GRANDE UOMO DI FAMIGLIA IL TOP DELLA SECURITY A NAPOLI UN MASTINO RIPOSA IN PACE AMICO MIO Romolo Santagata . SARAI IL GIGANTE BUONO DEL PARADISO.

Sono due giorni che tento di scrivere qualcosa, ma tu Romolo Santagata andando via hai portato con te un’altro pezzo del mio cuore,non sei stato solo un cugino ,sei stato molto molto di più, tutta la mia vita la ricordo con te e continuerò sempre a farlo,ti porterò ovunque andrò e sarò sempre fiera te”.

“L’ultima volta che parlammo al telefono sentivo la tua voce sofferente. Ti chiesi Romoló come va?Tu mi dicesti … Bene bene! Io non riuscivo a parlare e finsi che la comunicazione fosse disturbata e riattaccai, ma tu sapevi che non era così. R.I.P. Voglio ricordarti così”