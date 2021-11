Rosa Perrotta di nuovo mamma, la gioia dopo la paura: “Ci hai fatto spaventare”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la seconda volta. L’ex Uomini e Donne ha infatti annunciato dal suo account Instagram la nascita del suo secondo figlio, Mario Achille.

Rosa Perrotta ha postato una foto assieme al piccolo e a Pietro, con la didascalia: “Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono conosciuti al mondo social grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne. La giovane coppia ha già un figlio, Ethan Domenico.

Notte di terrore per Rosa Perrotta, il figlio Ethan in ospedale dopo il ritorno a Napoli: «Ho pianto tanto» [ARTICOLO 11 AGOSTO 2021]

Momenti di paura quelli vissuti da Rosa Perrotta che, al rientro delle vacanze, è dovuta correre d’urgenza al pronto soccorso. Il figlio Ethan, infatti, aveva la temperatura altissima seguita da crisi isteriche dopo il ritorno a Napoli. “Ho temuto danni celebrali importanti”, la confessione sui social dell’influencer che aspetta il secondo figlio. Per fortuna non si tratta di qualcosa di grave: i medici hanno riscontrato una febbre da gola e tutto si è risolto in poche ore.

A mettere in allerta i follower di Rosa Perrotta è stata l’assenza improvvisa dai social. Già la mattina Ethan non stava molto bene, era abbattuto e mangiava poco, “i classici sintomi da influenza” dice la Perrotta. Presto però la situazione è peggiorata, appena rientrati a Napoli lei e Pietro Tartaglione hanno portato d’urgenza il bambino al pronto soccorso: “Ha cominciato a collassare, era di fuoco, bollente… Non so quanto potesse avere di febbre” continua.

Notte di paura per Rosa Perrotta, la spiegazione dei medici

“Hanno appurato si trattasse di febbre da gola che dicono dia questi picchi di febbre improvvisi”, ha spiegato. “La cosa più grave è stata che ha avuto una crisi isterica. Io piangevo disperata perché non riconoscevo mio figlio. Faceva cose strane, lanciava oggetti… intrattabile a livelli mai visti”. “Ero preoccupata che avesse subito dei danni celebrali importanti” si sfoga Rosa, che racconta di aver chiesto l’intervento del 118. I medici la rassicurano: la crisi è stata una reazione alla terapia al cortisone ed escludono conseguenze gravi.

Per fortuna, ora Ethan sta benissimo.