Sal Da Vinci annuncia il tour estivo, il gran finale a Napoli: tutte le date

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha annunciato sui social il suo tour estivo. Si parte da Cattolica il 18 luglio per finire a Napoli il 15 e 26 settembre all’Arena Flegrea. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di domani su TicketOne.it e da mercoledì 18 marzo anche nei punti vendita autorizzati.

Tutti gli appuntamenti

18 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina

21 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival

27 luglio – Este (PD) – Este Music Festival

30 luglio – Agrigento – Live Arena

1 agosto – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso

7 agosto – Giovinazzo (BA) – Levante Arena

8 agosto – San Pancrazio (BR) – Forum Eventi

12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival

18 agosto – Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma

20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

25 settembre – Napoli – Arena Flegrea

26 settembre – Napoli – Arena Flegrea

Il post di Sal Da Vinci

Quest’estate ci vediamo in giro per l’Italia! Da domani alle 14:00 I biglietti saranno online su TicketOne.it e da mercoledì 18 Marzo anche nei punti vendita autorizzati. Non vedo l’ora di incontrarvi tutti!