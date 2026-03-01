Sal Da Vinci figlio d’arte, gavetta col padre Mario fino al successo

PUBBLICITÀ

Salvatore Michael Sorrentino, in arte **Sal Da Vinci**, è diventato protagonista assoluto della musica italiana con la vittoria della 76ª edizione del *Festival di Sanremo* 2026 grazie al suo brano **“Per sempre sì”**, applauditissimo al Teatro Ariston e già destinato a diventare un classico moderno.

Le radici: un figlio d’arte con Napoli nel cuore

Nato il **7 aprile 1969 a New York** durante una tournée del padre, **Mario Da Vinci**, storico interprete della sceneggiata napoletana, Sal cresce tra palcoscenico e musica. Fin da bambino muove i primi passi nell’arte: già a sei anni si esibisce davanti a un pubblico e l’anno dopo debutta in teatro con ruoli accanto al padre.

PUBBLICITÀ

La prima parte della sua carriera è una vera **gavetta da artista completo**: anni di teatri, musical e spettacoli in cui costruisce la sua identità artistica, imparando il mestiere sul campo e alternando progetti più tradizionali a esperienze nei club e nei locali, lontano dalle luci della ribalta nazionale.

Rossetto e caffè: l’esplosione del successo

Il grande pubblico lo scopre davvero negli ultimi anni grazie a Rossetto e caffè, brano uscito nel 2024 che domina le classifiche digitali italiane, conquista le piattaforme di streaming e diventa un successo virale, certificato disco di platino.

Quel pezzo non è solo un tormentone: rappresenta per Sal Da Vinci un simbolo del suo percorso, una sintesi tra tradizione partenopea e stile contemporaneo, capace di coinvolgere pubblici diversi e di riportare l’artista sotto i riflettori nazionali dopo decenni di carriera.

Sanremo 2026: il premio più grande

A distanza di **17 anni dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo**, Sal Da Vinci torna in gara e conquista il primo posto con Per sempre sì canzone che celebra l’amore e l’impegno nella vita di coppia. La vittoria ha un valore doppio perché arriva in una fase matura della sua carriera e segna una sorta di riscatto dopo anni di lotte e di esperienze “sottotraccia”.

La serata finale è una corsa serrata fino all’ultimo voto, e alla fine Sal si impone con percentuali molto ravvicinate rispetto agli altri concorrenti, confermando quanto il pubblico e le giurie abbiano apprezzato la sua proposta artistica.

Oltre la musica: una carriera costruita passo dopo passo

Sal Da Vinci non è solo un cantante: la sua carriera è un intreccio di teatro, musica, esperienze cinematografiche e una capacità di reinventarsi nel tempo. Dagli esordi a fianco del padre nei teatri della Campania, passando per le sfide nelle grandi arene musicali italiane, fino al riconoscimento più prestigioso del *Festival di Sanremo*, la sua biografia è la storia di un artista che non ha mai smesso di credere nel proprio percorso.

La vittoria del 2026 non è solo un trionfo individuale, ma la conferma di una carriera lunga e articolata, costruita con fatica, dedizione e amore per la musica.