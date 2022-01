Napoli e Casoria in ansia per Salome, la 27enne è scomparsa nel nulla

Napoli in ansia per Salome Tetunashvili, per gli amici ‘Sali‘. La 27enne di origini georgiane è scomparsa da domenica pomeriggio, quando uscì di casa per fare una passeggiata. La giovane vive con la famiglia a Napoli, ma lavora come badante a Casoria. Genitori e amici in queste ore la stanno cercando senza sosta e in queste ore hanno lanciato anche diversi appelli. L’intera comunità georgiana in Italia, inoltre, si è attivata per aiutare i familiari. Anche la polizia indaga sul caso, ma al momento non si hanno ancora riscontri.

L’appello della famiglia di Salome Tetunashvili

“Facciamo capire a tutta L’Italia che intera comunità georgiana sta cercando questa ragazza!”, spiegano. “Se avete qualche informazione, qualsiasi dettaglio è importantissimo, fatelo sapere alla polizia”. Così la sorella sui social: “Se qualcuno ha notizie al riguardo lo faccia sapere agli organi competenti e chiedo a tutti gli amici di Fb gentilmente di condividere questo post”.