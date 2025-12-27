PUBBLICITÀ

Sangue nella notte a Chiaia, 18enne colpito con due fendenti all’addome. I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Bisignano dove poco prima un 18enne, Bruno Petrone, incensurato di San Lorenzo-Vicaria era stato colpito con due fendenti di arma da punta e taglio.

Dai primissimi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo pare che il ragazzo mentre passeggiava in compagnia di amici sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con 2 fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell’ospedale San Paolo, dov’è ricoverata in rianimazione. Petrone è attualmente in forza all’Angri, squadra della provincia di Salerno che milita nel campionato di Eccellenza, ma al suo attivo ha anche nel 2024 l’esordio in serie C con il Sorrento.

I residenti di via Bisignano dopo l’ennesimo episodio denunciano: “Mancano controlli adeguati, abbiamo paura”. Di seguito le interviste: