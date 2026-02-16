Sarah scomparsa dal Pronto soccorso a Ponticelli, apprensione per la 55enne

PUBBLICITÀ

Ore di apprensione a Napoli per la scomparsa di Sarah, 55 anni, della quale non si hanno più notizie da venerdì 13 febbraio. La donna si trovava in un ospedale della zona orientale della città e, al momento del trasferimento dal Pronto soccorso al reparto, sarebbe risultata irreperibile.

A rilanciare l’allarme è stata la trasmissione di Chi l’ha visto?, che ha diffuso un appello sui social invitando chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti. Secondo quanto riferito, l’11 febbraio Sarah era stata accompagnata al Pronto soccorso di una struttura sanitaria nell’area di Ponticelli. Due giorni dopo, al momento del trasferimento in reparto, non sarebbe più stata trovata.

La donna è alta circa 1 metro e 65, ha corporatura robusta, occhi verdi e capelli grigi. Al momento della scomparsa indossava una giacca marrone con cappuccio, jeans neri e scarpe da ginnastica nere. Potrebbe avere con sé alcune borse, ma non il telefono cellulare né documenti. Non conoscendo bene la zona dell’ospedale, potrebbe essere disorientata. Chiunque la notasse è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.