Scaglia i pitbull contro i carabinieri ma viene morso lui, arrestato 26enne a Casoria

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Un momento adrenalinico finito male solo per un 26enne di Casoria che dai domiciliari è finito direttamente in carcere.

Il giovane è in strada. Non dovrebbe essere lì perché, appunto, costretto agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Casoria lo riconoscono, lui comprende l’errore e si lancia in una corsa disperata verso casa.

Senza fretta, i militari lo seguono e bussano alla sua porta. Ad aprire loro la madre.
Il figlio arriverà a momenti, è sotto la doccia da un po’. I due carabinieri si scambiano una rapida occhiata, poi raggiungono il detenuto in bagno. Gli chiedono di uscire e di seguirli in caserma ma lui temporeggia.

Intanto sono presenti nei paraggi due grossi pitbull. Il 26enne apre il box doccia e inizia a insultare e minacciare i militari. In particolar modo, le ingiurie e le minacce sono rivolte al carabiniere donna, bersaglio di improperi irripetibili.

La situazione degenera quando il detenuto aizza i molossi contro i due militari.
Poi l’ennesima minaccia, uno spintone, un secondo spintone fino al momento in cui la concitazione spinge uno dei cani ad attaccare.
Fauci spalancate, si scaglia contro il carabiniere che ha la prontezza di scostarsi. La mascella si chiude con violenza, ma sulla gamba sbagliata, quella del suo padrone.

L’uomo è finito in manette, dovrà rispondere di evasione, resistenza e violenza al pubblico ufficiale. È ora in carcere.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

