Scatta l’allerta meteo in Campania: cosa non si potrà fare a Napoli fino a domani

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla valido dalle ore 9:00 di oggi 10 settembre alle ore 9:00 di giovedì 11 settembre 2025.
L’allerta riguarda l’intero territorio regionale ed è legata al rischio idrogeologico per temporali.
Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali, anche di moderata intensità, destinati a intensificarsi nel corso del pomeriggio. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da grandinate, raffiche di vento e fulminazioni, con possibili conseguenze al suolo come caduta di rami e alberi, allagamenti di locali interrati, rigurgiti fognari, smottamenti e occasionali frane.
Le misure a Napoli
Il Comune di Napoli, in seguito all’allerta, ha disposto una serie di provvedimenti precauzionali:
- chiusura dei parchi cittadini,
- chiusura del Pontile Nord di Bagnoli,
- interdizione dell’accesso alle spiagge pubbliche.
Inoltre, saranno monitorati i sottopassi cittadini più esposti al rischio di allagamento, tra cui quelli di Via Claudio/Stadio Maradona, Viale dei Ciliegi, il Centro Direzionale e alcune aree di Poggioreale, Barra e Soccavo.
Raccomandazioni alla cittadinanza
Le autorità invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non indispensabili, a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali, a rimuovere o assicurare oggetti e piante da balconi e terrazzi e a evitare locali interrati in caso di forti piogge. Particolare prudenza è richiesta alla guida, soprattutto nei sottopassi e nelle zone già note per criticità idrauliche.